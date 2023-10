Lélegzetelállító képeken a 90-es évek népszerű szappanoperájának sztárja

Az uruguayi származású színésznő, Natalia Oreiro 46 évesen is irigylésre méltó formában van.

Natalia Oreiro, mindenki Milagrosaként a magyar tévénézők szívébe is belopta magát a Vad angyal című sorozatával a 90-es években. Az argentin telenovellának azóta is óriási a rajongótábora, s bár hazánkban új filmjei nem értek el akkora sikert, a díva hazájában és a spanyol nyelvterületeken még mindig az egyik legnagyobb sztárnak számít. Natalia a mai napig is a képernyők állandó szereplője, jelenleg például az uruguayi The Voice tehetségkutató műsorvezetője, immáron második éve.

Nataliáról épp a napokban készült egy friss fotósorozat a műsorhoz, amihez leopárdmintás, vadító ruhában pózolt a kamerák előtt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Natalia Oreiro|Наталия Орейро (@nataliaoreirosoy) által megosztott bejegyzés

A színészet mellett Natalia énekesnőként is szép sikereket ért el, sőt, néhány éve saját divatmárkáját is létrehozta.

A gyönyörű színésznő 2001-ben ment hozzá a nála 19 évvel idősebb argentin rockzenészhez, Ricardo Mollóhoz. Bár akkoriban több pletyka keringett arról, hogy a Vad angyal színésznője viszonyt folytatott sorozatbeli partnerével Ivóval (Facundo Arana), de a Ricardóval kötött házassága azóta is boldog és szilárd. 2012-ben született meg fiuk, Merlin Mollo.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Natalia Oreiro|Наталия Орейро (@nataliaoreirosoy) által megosztott bejegyzés

Oreiro bevallottan sokáig nem tudta elképzelni magát anyaszerepben, és ezt óriási nyomásként élte meg. Mostanra persze teljesen megváltozott a felfogása, elképesztően boldog és büszke édesanya. Hozzátette, szerinte fontos, hogy a nők ne elvárásként éljék meg a családalapítást, és csak akkor szánják rá magukat, ha teljes szívükből készen állnak.