Gyermeket vár a gyönyörű sorozatsztár

Több forrás is megerősítette, hogy a Pretty Little Liars sztárja és vőlegénye, Brandon Davis első közös gyermeküket várják.

Ashley Benson is pregnant, expecting first baby with fiancé Brandon Davis https://t.co/kGiCb0USGY pic.twitter.com/ds1f0fjgM8

— Page Six (@PageSix) October 18, 2023