Szépséges színésznő kelti életre a vásznon Katalin hercegné húgát

Matilda Broadbridge színésznő az a fiatal reménység, aki elvállalta Katalin hercegné testvérének, Pippa Middletonnak a szerepét, aki egyik napról a másikra szenzáció lett, amikor a 2011-es királyi esküvőn testhezálló koszorúslányruhában érkezett a Westminster-apátságba.

A szereposztás hírét a feltörekvő színésznő jelentette be az Instagramon:

„Egy nagyon rövid, de nagyon édes utazás a korona földjére. Izgatottan jelentem be, hogy Pippa Middletont fogom alakítani a The Crownban. Nagyon hálás vagyok, hogy ha csak egy kicsit is, de részese lehettem ennek a fantasztikus produkciónak.”