Megrendítő vallomást tett a Jurassic Park nagybeteg főszereplője

A 76 éves Sam Neillt tavaly egy igen agresszív formájú rákkal diagnosztizálták.

Sam Neill a márciusban megjelent, Did I Ever Tell You This? címet viselő életrajzi könyvében elárulta, hogy harmadik stádiumú leukémiával kezelik.

Neill mindjárt az első fejezet úgy kezdte: „A helyzet az, hogy lehet, hogy haldoklom”.

Jurassic Park star Sam Neill, 76, says he’s ‘not afraid of dying’ as chemotherapy fails amid cancer battle https://t.co/0q0p6gr0RK pic.twitter.com/l9c8f2gYPs — Daily Mail Online (@MailOnline) October 16, 2023

A színésznél tavaly márciusban, a Jurassic World: Világuralom című film bemutatását követően diagnosztizáltak angioimmunoblasztos T-sejtes limfómát, amit kemoterápiával kezeltek. A terápia nem volt sikeres, így újfajta kemoterápiás kezelést kapott, amire havonta járnia kell a tervek szerint, élete végéig.

A színész az Australian Storynak adott legfrissebb interjújában azonban elárulta, hogy az újfajta terápia is csak időt nyer számára, orvosai már az elején elmondták neki, hogy eljön az idő, amikor már ezek a gyógyszerek sem fognak hatni. Sam azonban immáron egy éve tünetmentes és jelenleg nem tért vissza nála a rák, ami biztató.

Ezzel szemben a Jurassic Park sztárja fel van készülve a halálra:

„Kicsit sem félek a haláltól, nem aggódom emiatt. A kezdetektől fogva nem aggasztott, de bosszantana, ha mostanában történne, mert még annyi mindent szeretnék csinálni.”

Jurassic Park star Sam Neill, 76, says he’s ‘not afraid of dying’ as chemo fails amid cancer battle https://t.co/2j8GAauPZ0 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 16, 2023

A színészt testileg nagyon megviseli a terápia, de mint mondta, jelenleg ez tartja életben, így nem bánja, hogy nem szívesen néz mostanában tükörbe. Sam több fotót is megosztott a rákkal való küzdelméről, melyeken haj nélkül, kissé lefogyva, megszokott ősz tincsei és szakálla nélkül látható.

„Még szeretnék egy vagy két évtizedet. Ültettünk olajfákat és ciprusokat, és szeretném látni, ahogy fejlődnek. És ott vannak a kedves kis unokáim, jó lenne látni őket felnőni”

– nyilatkozta a 76 éves színész.