Minden szem a Hilton-örökösnőre szegeződött, sokáig beszélnek majd erről a ruháról

Nicky Hiltonnak fantasztikusan áll a lila. Az örökösnő a minap vett részt a Banco Bridal bemutatón egy fodros lilás-rózsaszín ruhában, és minden szem rászegeződött.

Nicky Hilton Rothschild looks dreamy in floaty lavender dress with feathers at Bronx and Banco Bridal Show in NYC https://t.co/EJXMlMVMmj

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2023