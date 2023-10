Erre várt a fél világ: hivatalosan is felvállalta szerelmét az új álompár

Taylor Swift és Travis Kelce hetek óta lázban tartotta a rajongókat, most azonban egy közös fotóval jelentették be: egy párt alkotnak.

Taylor Swift odaadta a kezét, a világ pedig elégedetten felsóhajtott. A popcsillag és Travis Kelce kapcsolata immáron hivatalos! A pár kezén fogva érkezett meg hétvégén a Saturday Night Live műsorba, végre pontot téve a találgatásokra.

A pár közös autóval ment a stúdióhoz, amikor pedig az énekesnő kiszállt, újdonsült lovagja egy puszit is adott a fejéve, majd összekulcsolva kezeiket sétáltak el a fotósok hada előtt. A műsor utáni afterpartinak is egyértelműen ők voltak a sztárjai, ahol nem leleplezve érzéseiket többször is összebújva látták őket.

Mint arról, már korábban beszámoltunk, az amerikaifutball-játékos szó szerint kiszemelte magának az énekesnőt, majd, hogy felkeltse a popsztár figyelmét, tévében hívta meg az egyik meccsére, amit az énekesnő el is fogadott, ráadásul rögtön a sportoló édesanyja mellől drukkolt a Chiefsnek.

Az első meccset aztán egy második is követte, ahol már Taylorral tartott hírességekből álló baráti köre, Sophie Turner és Blake Lively is, valamint Blake férje, Ryan Reynolds, illetve az újonnan szingli Hugh Jackmen is, akik úgy tudni, jóváhagyták Taylor új választottját.

Néhány napja Travis szülei is megszólaltak fiuk kapcsolatáról, melyről csak annyit voltak hajlandóak elárulni, hogy még túl friss ahhoz, hogy bármit is mondjanak, az azonban egyértelmű, hogy jól kijönnek Taylorral, hiszen múlt csütörtökön az Arrowhead Stadionban együtt szurkoltak a Kansas City Chiefsnek.