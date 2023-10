Cameron Diaz olyan átlagos, hogy bárki elsétálna mellette az utcán

Cameron Diaz Santa Barbarán töltötte a szombati napot kislányával, Raddixszel, és édesanyjával, Billie Earlyvel. A Maszk sztárja lezser szettben, farmeringben és fekete pamutnadrágban sétált a remek formában lévő édesanyja társaságában, látszólag zavartalanul, a rajongók ugyanis feltételezhetően nem ismerték fel a színésznőt.

Cameron Diaz enjoys a rare family outing with mom Billie Early, daughter Raddix, three, and husband Benji Madden in sunny Santa Barbara https://t.co/gbpkzN1KFZ

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 16, 2023