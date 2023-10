Vérmérgezés kapott a szülőszobán a színész felesége

Henry Golding és felesége alig néhány nappal ezelőtt jelentették be második gyermekük születését, azonban rögös út vezetett addig, amíg hazavihették a kicsit a kórházból.

Másodszorra is apa lett Henry Golding, aki a Kőgazdag ázsiaiak főszerepében robbant be a köztudatba, és 2019 karácsonykor is ő uralta a mozikat, a Last Christmas című romantikus filmjével.

A kicsi érkezésének hírét a boldog szülők egy Instagram-videóval tudatták a rajongókkal, amihez a következőket írták: „A szülés útja tele van hullámvölgyekkel.”

Néhány nappal később a filmsztár felesége, Liv Lo egy blogbejegyzésben mesélt a velük történtekről, egyúttal elárulta, hogy a kicsit Florence Likan Goldingnak nevezték el.

„Erős vérzés miatt siettünk a kórházba, és bár eredetileg természetes szülést terveztünk, hirtelen felment a lázam, ezért az orvosom azonnal elkezdett felkészülni a sürgősségi császármetszésre. Éppen mielőtt a műtőbe toltak volna, 10 centiméterre tágultam, így megengedték, hogy megpróbáljam természetesen világra hozni a gyermeket, de közölték, hogy a babának most azonnal meg kell születnie.”

Liv végül három nyomással szülte meg Florence-t, aki 3175 grammal jött a világra szeptember 9-én.

A kicsinek később légzési nehézségei voltak, ezért intubálták és inkubátorba helyezték. Eközben az édesanya vérmérgezést kapott, így néhány hetet még kórházban kellett tölteniük, mielőtt Henry és Liv hazavihették újszülött kislányukat.