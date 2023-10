Nyugdíjba megy a King Kong-film egykori szőke bombázója

A most 74 éves színészlegenda először az 1976-os King Kong remake-ben vált híressé, amiért a film vegyes kritikái ellenére Golden Globe-díjat kapott.

Jessica Lange is thinking of retiring from acting due to the lack of creativity in film making:

“I don’t think I’ll do this too much longer. Creativity is secondary now to corporate profits. The emphasis becomes not on the art or the artist or the storytelling. It becomes about… pic.twitter.com/BrdikIlWzl

— Pop Crave (@PopCrave) October 5, 2023