Évtizedeket öregedett Angelina Jolie, legújabb fotóján fel sem ismerni

Angelina Jolie alakítja a legendás énekest Pablo Larraín, Maria Callasról szóló filmjében. A Maria című filmben a világ leghíresebb operadívája a hetvenes években Párizsban tekint vissza nyüzsgő, csodálatos és tragikus életére. A már javában zajló forgatás, amelynek helyszínei között szerepel a francia főváros mellett Görögország, Budapest és Milánó is, nyolc hétig tart.

Angelina Jolie is walking a pair of fluffy poodles on the set of her upcoming biopic, “Maria,” in which she stars as legendary opera singer Maria Callas!

— JustJared.com (@JustJared) October 12, 2023