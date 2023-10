Ő Christopher Reeve, az egykori Superman hasonmás fia

A most 31 éves Will szó szerint kiköpött apja.

Will Reeve, a néhai szuperhőssztár, Christopher Reeve fia, a minap New York-i Bring Change To Mind eseményére érkezett barátnőjével, Amanda Dubinnal, a jelenlévők pedig alig tudtak felocsúdni csodálkozásukból, hogy Will bizony szakasztott mása elhunyt édesapjának.

Christopher Reeve’s lookalike son Will Reeve, 31, is seen out in NYC https://t.co/PdPeJv6mul — Shootersyk”DamyEku” (@ShootersykEku) October 10, 2023

Az ABC híradó 31 éves újságírója sötétkék öltönyben, nyakkendőben és világosszürke ingben lépett a vörös szőnyegre olyan A-listás sztárok oldalán, mint Ryan Reynolds, Reba McEntire vagy Amy Schumer.

Will a 2004-ben, 52 éves korában elhunyt Christopher legfiatalabb gyermeke. A Superman egykori sztárja 1995-ben nyaktól lefelé lebénult, miután egy lovasversenyen lezuhant a lóról.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Superman/Clark Kent/Kal-El (@superman_fandom_forever) által megosztott bejegyzés

Az ifjabik Reeve édesanyja, Dana Reeve mindössze két évvel Christopher halála után hunyt el tüdőrákban.

Will jelenleg a Christopher & Dana Reeve Alapítvány vezetőségi tagja, amely szervezet a gerincvelő-sérülések gyógyítását tűzte ki célul.

Kapcsolódó tartalom