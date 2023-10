Elhunyt a legendás énekes

Életének 84. évében meghalt a The Isley Brothers alapítója, Rudolph Isley.

A TMZ hozta nyilvánosságra, hogy október 11-én elhunyt a legendás zenész, Rudolph Isley. A halál okát egyelőre nem sikerült megállapítani, de a lapnak nyilatkozó forrás szerint, az énekes valószínűleg szívrohamot kapott.

The Isley Brothers founder, Rudolph Isley, dead at 84 https://t.co/zxpIaiYHdg pic.twitter.com/LccIIxi9x9 — New York Post (@nypost) October 12, 2023

Rudolph és testvérei, a 82 éves Ronald és O’Kelly az 1950-es évek végén alapították az R&B együttest, és hatalmas sikert arattak olyan dalaikkal, mint a Twist & Shout, a This Old Heart of Mine és az It’s Your Thing.

1971-re az együttes kibővült fiatalabb testvéreikkel, Ernie-vel és Marvinnal, valamint Rudolph sógorával, Chris Jasperrel.

Kapcsolódó tartalom

Rudolph 1989-ben távozott a zenekarból, hogy lelkész legyen. Az évek során azonban időről időre visszatért a színpadra a The Isley Brothers-szel.

Az együttes tagjait 1992-ben beiktatták a Rock & Roll hírességek csarnokába, a megtiszteltetést pedig a legendás Little Richardtól vehették át.