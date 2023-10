Nagy bejelentést tett Nagy Bogi a Petőfi Rádióban

A Korda házaspár mellett Nagy Bogi is csatlakozik a Csináljuk a fesztivált! következő évadának zsűrijéhez – jelentette be az énekesnő a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című új műsorában. A fiatal tehetség arról is beszélt, miért lesz érdemes idén is követni a Duna nagyszabású showműsorát.

Egyre több információ lát napvilágot a Duna sikerműsorának, a Csináljuk a fesztivált! új évadának részleteiről. Nagy Bogi a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz október 12-i adásában számolt be arról, hogy csatlakozik a műsor zsűrijéhez. Előtte a Korda házaspár a Dankó Rádió reggeli élő műsorában jelentette be, hogy a folytatásban is zsűrizni fognak. A Duna Család-barát című műsorában pedig nyilvánosságra hozták, hogy a házigazdák most is Rókusfalvy Lili és Fodor Imre lesznek. „Az adások előtti izgatottságom még mindig a régi. A legjobban a 2000-es évek slágereit várom, hiszen ennek a korszaknak vagyok a gyermeke, de nagyon szeretem a 60-as évek zenei világát, és tavaly élveztem az operett műfaj dalait is. Nagyon várom már, hogy elkezdődjön a show, mert idén is fantasztikus előadók szórakoztatnak majd bennünket” – hangsúlyozta Nagy Bogi. Az énekesnő hozzátette, mindig nagy fejtörést okoz neki az értékelés, mert valamennyi énekes a maximumot nyújtja az adott produkcióban, ezért nagy könnyebbség, hogy az előadók helyett a slágereket kell pontoznia. A zsűri munkáját idén is több ponton segíti a közönség: a műsor előkészítésének időszakában a hirado.hu oldalán voksolhattak, hogy mely magyar szerzeményeket hallanák viszont. A négy héten át beérkező több ezer szavazat által létrejött a Csináljuk a fesztivált! új évadának slágerlistája, így mások mellett Kovács Kati, Rúzsa Magdi és Ákos dalával tér vissza a Duna showműsora. A korszakos bontású adásokban pedig majd a stúdióban ülők adhatják le szavazataikat az általuk preferált zenékre. A következő hetekben a többi zsűritagot is bejelentik, az aktualitásokért érdemes követni a közmédia műsorait és közösségi oldalait. Csináljuk a fesztivált! – hamarosan a Dunán.