Vilmos és Harry ki fog borulni – ízléstelen, amit Dianával tettek

Hamarosan bemutatják A korona hatodik és egyben utolsó évadát a rajongóknak a Netflixen. A sorozat egyes jeleneteiben pedig szellemként jelenik meg a néhai Diana hercegné volt férje Károly és II. Erzsébet előtt. Ezt a szakértők mélységesen ízléstelennek és tiszteletlennek találják.

Netflix sparks row over Princess Diana ghost scenes: Experts say William and Harry will be 'appalled' https://t.co/SYKDpiTCaZ pic.twitter.com/MTUbIQm4RY

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 11, 2023