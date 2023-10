Lélegeztetőgépre került, az életéért küzd az olimpiai bajnok tornásznő

Az életéért küzd a visszavonult olimpiai aranyérmes tornásznő, Mary Lou Retton, akinek állapota válságos – írja lánya, McKenna Kelley Instagram-oldalán. Kelley bejegyzésében adományokat kért, hogy anyja orvosi számláit fizetni tudja.

Former Olympic Gymnast Mary Lou Retton 'Fighting for Her Life' in ICU, Daughter Says https://t.co/T31zggwwgw

— People (@people) October 10, 2023