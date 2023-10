25 év után visszatérhet a világ leghíresebb sorozata

Ki ne hallott volna már az ikonikus Seinfeld című sorozatról, ami évekig uralta a világ legnépszerűbb szitkom sorozata címet? Bár a széria 1998-ban, kilenc évad után elköszönt a rajongóitól, úgy tűnik most, 25 évvel később visszatérhet a képernyőkre Jerry Seinfeld és három jóbarátja.

Jerry Seinfeld has teased that he’s working on “something” related to #Seinfeld. Could a reunion or reboot be on the way?

Click below for his comments in full: https://t.co/4WmRzSAO9l

— /Film (@slashfilm) October 10, 2023