Egy időre Budapestre költözik Angelina Jolie

A Maria című filmben a világ leghíresebb operadívája a hetvenes években Párizsban tekint vissza nyüzsgő, csodálatos és tragikus életére. A már javában zajló forgatás, amelynek helyszínei között szerepel a francia főváros mellett Görögország, Budapest és Milánó is, nyolc hétig tart – számolt be róla a deadline.com hollywoodi hírportál hétfőn.

First look at Angelina Jolie in Pablo Larraín’s next biopic about iconic opera singer Maria Callas. pic.twitter.com/0eYKz1izS1

— Film Updates (@FilmUpdates) October 9, 2023