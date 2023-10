A legnagyobb titokban ismét anyuka lett a Büszkeség és balítélet színésznője

Carey Mulligan januárban jelentette be, hogy ismét várandós, de a gólyahírről most először mesélt

A Vogue novemberi számának címlapján pózol Carey Mulligan, aki szemmel láthatóan pocak nélkül látható legfrissebb képein, ami egyben azt is jelenti, hogy a legnagyobb titokban életet adott harmadik gyermekének.

Carey Mulligan confirms she and Marcus Mumford quietly welcomed third baby https://t.co/GD6oiYMdhy pic.twitter.com/8YVLF0Vwac — Page Six (@PageSix) October 10, 2023

A lapnak adott interjú hónapokkal ezelőtt készült, pontosan hat héttel a szülés után, ami elképesztő, hiszen a színésznő karcsú alakján semmi sem látszik a terhességből. Carey nem árulta el, hogy kislánya vagy kisfia született-e, de annyit megosztott, hogy az élete jelenleg kifejezetten hétköznapi: reggelente viszi a gyerekeket az iskolába, vasárnapi ebédet főz az egész családnak, és csupa egyéb anyukás teendőkből álnak a napjai.

A sztár januárban American Film Institute díjátadóján mutatta meg először kerekedő pocakját a She Said című filmje kapcsán.

A színésznő és a 35 éves Marcus, a Mumford & Sons nevű folkzenekar énekese 2011-ben jegyezték el egymást, mindössze öt hónappal azután, hogy elkezdtek randizni. A következő évben a pár Angliában kötötte össze az életét 200 vendég, köztük olyan sztárok előtt, mint Colin Firth, Jake Gyllenhaal és Sienna Miller.

A pár 2015 szeptemberében köszöntötte első gyermekét, a most 7 éves Evelyn Grace-t. Két évvel később pedig fiuk, a most 5 éves Wilfred is megszületett.