Szívszorító, amit beteg rajongójáért tett a világhírű énekes

A 36 éves zenész, aki a minap Torontóban adott koncertet, fellépése közben, két szám között, egyszer csak közönségéhez fordult és elkiáltotta magát, hogy ma este több rajongójának is kifizeti az iskolai tandíját.

Drake offers to pay medical bills for fan with multiple sclerosis: ‘Whatever it takes’ https://t.co/4a2m3rANYI pic.twitter.com/h7dssDvSId

A bejelentését hatalmas ováció fogadta, miközben az énekes szerte a stadionban emberekre mutatott, akik részesülnek a támogatásában, és hozzátette, hogy még további öt rajongója tandíját fizetni fogja.

Miközben Drake a színpadon forgolódott, megakadt egy, a közönség soraiban álló lányon a szeme, aki táblát tartott maga előtt, a táblán pedig ez állt: „Ma tudtam meg, hogy szklerózis multiplexem van.”

Több se kellett az énekesnek, aki így folytatta:

„Most olvasok egy táblát itt előttem. Tudjátok, egy nagyon jó barátom is ezzel a betegséggel küzd. Talán beszélgethetnétek, hogy átadja a tapasztalatait. És minden orvosi költségedet fizetni fogom, ezt most megígérem neked”

– mondta Drake, aki még másnapi koncertjére is meghívta a lányt.

Drake offers to connect fan with MS with 40 and pay her medical bills 💯 pic.twitter.com/PYMeWLyEHv

