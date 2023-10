Dicapriót lecserélték, Hollywood legjóképűbb színészére vetett szemet a topmodell

Gigi Hadid úgy tűnik továbblépett, miután nem sikerült megcsípnie magának Leonardo DiCapriot, egy másik hollywoodi sztárt nézett ki magának. A Daily Mail friss fotói alapján a 28 éves Hadid nem mással, mint a 48 éves Bradley Cooperrel vacsorázott a minap a New York-i Via Carota étteremben.

Gigi Hadid and Bradley Cooper grab dinner together in NYC https://t.co/C4STSt17NC pic.twitter.com/i9XllOm2sk

— Page Six (@PageSix) October 8, 2023