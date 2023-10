David Beckham egyetlen mondattal megsemmisítette Victoriát

A sorozat első részében Victoria Daviddel közös útjuk összefonódásáról mesélt, és elárulta, miért találta vonzónak a sztárfocistát.

Elmondása szerint legfőképpen az azonos családi hátterük miatt szimpatizált későbbi férjével, hiszen mindketten keményen dolgozó „munkásosztálybeli” család sarjaiként találtak egymásra.

David ekkor megjelent a nappali ajtajában és rászólt Victoriára: „Légy őszinte!”

Victoria ezután szabadkozni kezdett, és azt állította, ezt nem tudja csupán egyszerű válasszal elintézni, de férje nyomására nemsokára bevallotta, hogy ’80-as években édesapjának

Ekkor David megköszönte a választ, és becsukta maga mögött az ajtót. A jelenet természetesen elképesztően viccesre sikerült.

David Beckham calls out wife Victoria for saying she grew up ‘working class’ in new Netflix docuseries:

“Be honest! What car did your dad drive you to school in?”pic.twitter.com/bVTFv97cGa

— Pop Crave (@PopCrave) October 5, 2023