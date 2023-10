Elképesztő átalakuláson esett át a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő színésznő

Remek formában van a szklerózis multiplexszel küzdő Selma Blair. A színésznőt mintha kicserélték volna, ráadásul új életcélját is megtalálta, melyről a minap a Today show-ban mesélt.

Selma Blair and her service dog Scout were photographed at the ‘Today’ show in New York. pic.twitter.com/cvlvGa5AqL

— Entertainment Tonight (@etnow) October 5, 2023