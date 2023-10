Súlyos betegség fenyegeti Chris Hemsworth-t, az egész életét megváltoztatta a lesújtó eredmény

A Thor sztárja megreformálta életvitelét miután kiderült, hogy genetikailag nagy esélye van rá, hogy később Alzheimmer-kór alakuljon ki nála.

Hemsworth tavaly novemberben a Határtalanul Chris Hemsworth-szel dokumentumsorozat – amelyben a hosszú élet titkát keresi – forgatásán tudta meg, hogy hajlamos az Alzheimer-kórra.

Alzheimer’s disease: Chris Hemsworth, 40, reveals huge life changes after shock deadly disease test result https://t.co/S6ADvw3EEH pic.twitter.com/UQkysA0YD7 — Daily Mail US (@DailyMail) October 6, 2023

A vizsgálat óta a színész alapjaiban megváltoztatta a kemény edzéstervét, és sokkal inkább figyel szellemi egészségére.

A Men’s Healthnek adott interjúban azt mondta, hogy több énidőt épített be az életébe.

„Mindig is elég következetes voltam az edzést illetően, de mostanában nagyon fontosnak érzem, hogy időt szánjak magamra, külső hangok és ingerek nélkül, és időt szakítsak a csendre.”

A Thor színésze elmondta, hogy bár az edzésrutinja is fontos, most sokkal inkább a tudatossági munkára koncentrál. Chris arra is ügyel, hogy rendszeresen eleget aludjon, és hetente többször is jeges fürdőt vesz.

Hemsworth számára ez még nem egy felállított diagnózis, de a betegség nagyobb valószínűséggel jelentkezhet nála a jövőben, mint a legtöbb embernél. Mivel az ausztrál színész DNS-ében az APOE4 gén két példánya is megtalálható, nyolcszor-tízszer nagyobb valószínűséggel alakulhat ki nála az Alzheimer-kór. A színész mind a két szülőjétől örökölte a progresszív betegségre hajlamosító gént, ami igen ritkának számít, a Föld lakosságának mindössze egy-két százalékát érinti.

A sztár a leletek után megfogadta, hogy jobban megválogatja majd szerepfelkéréseit, hogy több időt tudjon családjával tölteni. Chris 2010-ben vette feleségül a magyar gyökerekkel rendelkező Elsa Patakyt, és három gyermekük született, a 11 éves India és a 9 éves ikrek, Tristan és Sasha.