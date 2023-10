Friss hírek a kórházba került Sophia Lorenről – megszólalt a menedzsere

Közel két hét telt el azóta, hogy Sophia Lorent többszörös törés miatt megműtötték, miután szeptember 24-én genfi otthonában elesett. A 89 éves színésznő a menedzsere szerint már a gyógyul.

Sophia Loren’s Recovery from Fall ‘Going Well’ but Actress Needs ‘Few Months’ of Rehabilitation: Manager https://t.co/fDZ3oKrfD5

— People (@people) October 5, 2023