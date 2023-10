Kés alá feküdt a világhírű énekesnő, új arca sokkolta a rajongókat

Sia sokáig arcát takaró parókájáról volt híres, így nem volt kérdés senki számára, hogy az énekesnő nem akarja, hogy az internet valaha is a megjelenésén köszörülje a nyelvét. A híresség többször is megnyílt külsejével kapcsolatos bizonytalanságáról, mióta azonban egyre többször mellőzte régi védjegyét, elhatalmasodott rajta a késztetés, hogy plasztikai beavatkozásnak vesse alá magát.

Sia, 47, reveals she has undergone a FACELIFT after years of masking her face with disguises due to body image battles

