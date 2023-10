Wolf Kati karrierjének egyik legmeghatóbb pillanatát egy rajongójának köszönheti

Karrierútjáról és szívéhez legközelebb álló dalairól is mesélt Wolf Kati az M2 Petőfi TV koncertműsorában, az Akusztikban. A közmédia A Dal című műsorának zsűritagjaként is ismert énekesnő egy olyan történetet is felidézett, amikor azt érezte, előadóként elért a csúcsra.

Az M2 Petőfi TV Akusztik című, hétfő esténként jelentkező koncertműsora nemcsak arra ad lehetőséget az előadóknak, hogy áthangszerelve mutassák be dalaikat, hanem mesélhetnek is azok keletkezésének körülményeiről, érzéseikről, koncertélményeikről. A legutóbbi adásban Wolf Kati és zenekara vendégeskedett, és legismertebb slágerei akusztikus verziói mellett elhangzott tőle néhány személyes történet is. „Későn futottam be, hirtelen lettem ismert. Felfordult körülöttem minden, de aztán úgy hozta az élet, hogy kiköltöztem a családommal Ázsiába. Akkor sokan azt mondták, ez rossz döntés, mert mire visszajövök, mindenki elfelejt majd. Amikor egy évvel később visszatértem, megtalált egy dal, a Ne engedj el. Bár eredetileg nem akartam versenyezni vele, szerettem volna, ha minél többen megismerik, így mégis elindultam vele A Dal 2015-ben, és milyen jól tettem" – emlékezett vissza az Akusztik színpadán Wolf Kati, aki a kihagyás ellenére ismét a hazai popzene élvonalában találta magát. Az énekesnő mindig fontosnak tartotta, hogy dalai a professzionális hangszerelés mellett tartalmas üzenettel készüljenek. A mélypontról való kitörést örökíti meg az Akusztik adásában is bemutatott, 2019-es Próbáld még című dal. A színpadon egy személyes történetet mesélt el róla. „Azt gondoltam, ez a dal segített nekem, de kíváncsi voltam, hogy vajon másra is lehet-e ilyen hatással. Egyszer egy koncert után odajött hozzám egy leányzó. Sosem felejtem el, csillogó szemekkel köszönte meg, hogy ez a dal kiemelte őt élete rossz időszakából, erőt adott neki a folytatáshoz. Azt gondoltam, ez a csúcs egy előadó karrierjében" – idézte fel a meghatározó pillanatot az énekesnő.