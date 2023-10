Visszavonult Hollywoodtól a színészlegenda, most 25 éves fiával tért vissza a vörös szőnyegre

Daniel Day-Lewis az elmúlt hat évben alig mutatkozott a nyilvánosság előtt, miután 2017-ben váratlanul bejelentette, hogy felhagy a színészettel.

Daniel Day-Lewisról keveset hallani az utóbbi időben, a színész gyakorlatilag visszavonultan él, hiszen karrierjének utolsó évtizedeiben is mindössze hat filmszerepre mondott igent, bár tény, hogy ezekből három Oscart hozott neki.

Clean-shaven Daniel Day-Lewis makes rare appearance with wife Rebecca Miller and son Ronan https://t.co/dEn488FLAn pic.twitter.com/mmZKhl6FHX — Page Six (@PageSix) October 4, 2023

A színész most a She came to me című új romantikus dráma premierjén jelent meg 25 éves fiával, Ronannel és feleségével, Rebecca Millerrel. Daniel, aki az elmúlt években is számtalanszor hosszú tincsekkel őrizte punkos stílusát, most merőben új megjelenéssel pózolt a premieren.

A családi esemény ritka alkalom volt a sztárpár számára, akik 1996 óta házasok. Ronanen kívül a háromszoros Oscar-díjas színésznek van még két gyermeke: első kapcsolatából született fia Gabriel-Kane 28 éves, míg jelenlegi feleségétől született kisebbik fia, Cashel most 21.

Hogy Daniel visszatér-e valaha a vászonra, az rejtély, de persze, ha visszatekintünk az elmúlt évekre, nem lehet kizárni. A New York bandái sztárja máskor is tartott már szünetet a színészkedésben, például 1997 és 2000 között Olaszországban cipőkészítéssel foglalkozott, míg 2012-ben is ideiglenesen szünetet tartott, miután a Lincoln című filmjét bemutatták a mozikban.

Day-Lewis 2017-ben a W magazinnak nyilatkozott legutóbbi visszavonulásáról, akkor azt mondta, ezt a döntést meg kellett hoznia:

„Egész életemben azt mondogattam magamnak, hogy abba kellene hagynom a színészkedést, és nem tudom, miért volt ez most másképp, de a késztetés, hogy abbahagyjam, gyökeret vert bennem, és egyfajta kényszerré vált.”

– árulta el a sztár.