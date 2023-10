Megmutatta szerelmét a 72 éves Jane Seymour, egy gitáros rabolta el a szívét

Instagramon tudatta a világgal az egykori Bond-lány, hogy ismét rátalált a szerelem.

Az egykori Bond-lány, Jane Seymour 72 évesen is pimaszul fiatalosan néz ki, ahogy a képernyőkön, úgy a róla készülő fotókon is. A színésznő hihetetlenül fiatalos, most pedig úgy tűnik az is kiderül, mitől virult ki az utóbbi időben. Jane-re egy ideje ismét rátalált a szerelem, és közösségi oldalán is felvállalta új kapcsolatát a gitáros, John Zambettivel.

Jane Seymour Says She's 'Never Been Happier' with New Beau After Turning Down Former Flame's Proposal https://t.co/Bk8BGcOjyj — People (@people) October 5, 2023

Az első közös fotón a színésznő egy testhezálló arany ruhában, flitteres zakóban és hozzá illő magassarkúban karolja át szerelmét, aki igazi mázlista.

Egy bennfentes elárulta a People magazinnak, hogy a színésznő teljesen kivirult, új párjával nagyon hasonló az érdeklődési körük, és Jane valósággal ragyog ettől az új szerelemtől.

Jane az elmúlt években se veled, se nélküled kapcsolatban volt David Green filmes producerrel, aki korábban meg is kérte a színésznő kezét, Seymour azonban a kapcsolatuk dinamikája miatt tudta, hogy nem szabad igent mondania.

Seymour korábban négyszer volt férjnél: 1971 és 1973 között Michael Attenborough, 1977 és 1978 között Geoffrey Planer, 1981 és 1992 között David Flynn, 1993 és 2015 között pedig James Keach felesége volt. A válások ellenére azonban a híresség mindegyikőjükkel jó kapcsolatot ápol a ma napig, sőt, állítása szerint minden korábbi rövidebb románcára mosolyogva emlékszik vissza.

Egy korábbi interjújában elmondta, hogy a legfontosabb lecke, amit a házasságaiból tanult az, hogy megtanulta elengedni a fájdalmas dolgokat, és megtalálta a módját annak, hogy fenntartsa a kommunikációt és megtartsa azt, ami jó volt a kapcsolatban.