Bruce Willis ijesztő tünetei halálra rémítették feleségét

Amikor Emma Heming az egymás után megjelenő tünetek után kutatott, bevallottan összeomlott, akkor még nem tudta, hogyan folytatódik majd a közös életük.

Emma Heming elárulta, hogy teljesen kiborult, amikor először utánaolvasott férje, Bruce Willis ijesztő tüneteinek.

Bruce Willis’ wife Emma Heming ‘freaked out’ when she researched his dementia condition https://t.co/Joq9KAfDAM pic.twitter.com/quBKQcLYCu — Page Six (@PageSix) October 4, 2023

A modell igyekszik mindent megtudni férje állapotáról azóta, hogy 2022 márciusában afáziát diagnosztizáltak nála. A család idén februárban közleményben adott tájékoztatást a 67 éves színész egészségi állapotáról, 11 hónappal azután, hogy nyilvánosságra hozták a betegségét, amely súlyosan befolyásolja a kognitív képességeit.

Februárban Willis diagnózisa frontotemporális demenciává súlyosbodott, ami lassult mozgást, merevséget, egyensúlyzavarokat és viselkedés- vagy nyelvi változásokat okozhat.

„Nem tudtam, hova menjek, mit keressek, utánanéztem a tüneteknek, és teljesen kiborított”

– mondta Heming a “Make Time To Connect” című YouTube-sorozatának vasárnapi epizódjában.

Emmának azonban van segítsége, akinek a műsorban ezúttal is köszönetet mondott. A család olyan témában jártas, szakértő ápolókkal került kapcsolatba, akiknek nem kell mindent elmagyarázni, akik félszavakból is értik, mivel küzdenek meg nap, mint nap, és tudják, Bruce-nak és a családnak, mire van most a leginkább szüksége.

A sztárfeleség néhány hete a Today show-ban osztotta meg gondolatait a betegség, valamint férje állapota kapcsán.

Könnyeivel küszködve elismerte, nehéz megmondani, hogy a hollywoodi színész tisztában van-e betegségével, vagy hogy felfogja-e, mi történik vele.

A férje gondozásával járó nehézségek ellenére azonban a sztárfeleség szerint a diagnózis megkönnyítette az egész család életét. Mint mondta, egyszerre volt átok és áldás is, de legalább megértette, mi történik, és el tudta fogadni a tényeket.

