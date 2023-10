Bárki elsétálna a Jóbarátok színésze mellett az utcán – így néz ki most Matthew Perry

Matthew Perry tíz éven keresztül játszotta Chandler Bing szerepét a Jóbarátok című sorozatban. Köztudottan önpusztító életvitele pedig láthatóan nem kímélte, ami nyomot hagyott külsején is.

A jobb napokat látott színész sportos ruhában fotózták le Los Angelesben, egy hónappal azután, hogy egy rejtélyes nővel látták randevúzni. Matthew két évvel ezelőtt szakított az irodalmi menedzser Molly Hurwitz-cal, akit el is jegyzett, a kapcsolatuk azonban három év után kifulladt, azóta pedig úgy tudni, nincs új párkapcsolata.

