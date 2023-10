Victoria Beckhamet teljesen összetörte férje megcsalási botránya

Élete legnehezebb időszakának nevezte a egykori énekesnő, amikor 2003-ban férjét több nővel is kapcsolatba hozta a bulvársajtó.

Victoria Beckham először nyílt meg férje, David Beckham állítólagos hűtlenségéről.

„Ez volt a legboldogtalanabb időszak, amit valaha is átéltem életem során”

– mondta a Spice Girls tagja a Netflix új Beckham című dokumentumfilmjében.

Victoria Beckham ‘resented’ husband David after alleged 2003 affair: ‘Most unhappy I have ever been’ https://t.co/deMem2PewF pic.twitter.com/k3NQwUWiW1 — Page Six (@PageSix) October 3, 2023

A divattervező – aki 1999 júliusában ment hozzá az egykori sportolóhoz – bevallotta, hogy nagyon haragudott Davidre a félrelépési pletykák után. Mint mondta, mélyen eltemette magában a traumát, hogy támogassa férje futballkarrierjét.

2003-ban David Spanyolországba költözött, hogy a Real Madridban játsszon, míg Victoria az Egyesült Királyságban maradt fiaikkal, Brooklynnal és Romeóval.

Bár a pár a négyrészes doku-sorozatban nem nevezi meg a nőket, akikkel abban az időben Davidnek viszonya volt, Rebecca Loos és Sarah Marbeck is azt állítja, hogy intim kapcsolatba kerültek az időközben visszavonult focistával.

Kapcsolódó tartalom

Amint a világsajtó felkapta a megcsalásról szóló szóbeszédet, Victoria úgy döntött, hogy Madridba megy férje után. Mint a sztárfeleség visszaemlékezett rá, akkor életének legnehezebb szakasza következett.

Az egykori Spice Girls tag David mellett mindig úgy érezte, hogyha a világ ellenük is van, ők ketten ott vannak egymásnak és átvészelik bármivel is kerüljenek szembe, de a megcsalási botrány után egyedül érezte magát, és férjét is ellenségnek tekintette.

A pár azonban túl lépett a nehéz időszakon és egy évvel a Madridba költözése után Victoria életet adott harmadik gyermeküknek, Cruznak.

Kapcsolódó tartalom

„Őszintén mondom, nem tudom, hogy ezt hogyan vészeltük át”

-vallotta be David az interjúban, aki szerint fájdalmas volt látnia, hogy Victoria szenved. Mint mondta, mindketten igazi harcosok, és akkor meg kellett küzdeniük egymásért, a családjukért.

A pár kapcsolata pedig kiállta az idő próbáját, immáron 24 éve házasok, 2011-ben pedig megszületett lányuk, Harper is, akivel teljes lett a család.