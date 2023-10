Ryan Reynolds és Hugh Jackman is asszisztál Taylor Swift új románcához

Jelenleg Taylor Swift és Travis Kelce amerikaifutball-játékos vélt vagy épp valós kapcsolata a legforróbb téma a sztárvilágban, az énekesnő pedig láthatóan nem bánja, hogy minden lap róla cikkezik.

Taylor Swift brings her A-list squad including Blake Lively and new BFF Sophie Turner to cheer on lover Travis Kelce at Kansas City Chiefs game (and swarms of Swifties turn up too) #Alist #BFF https://t.co/r09Bh4SrMD

— WhatsNew2Day (@whatsn2day) October 2, 2023