Ő lett az USA legszebb nője

A szépségkirálynő a 23 éves Miss Utah, Noelia Voigt lett, aki a 2022-es győztestől, Morgan Romanotól vehette át a koronát a nevadai Renóban.

Voigt győzelmével történelmet írt, ugyanis ő az első venezuelai-amerikai származású nő, aki a Miss USA cím birtokosa lett – írja a Today.

„Az elmúlt hét év a szépségversenyek világában mind ehhez a pillanathoz vezetett” – írta Voigt az Instagramon néhány nappal a szépségverseny előtt. „Az interjúk előtt általában kicsit ideges szoktam lenni, de most teljesen nyugodt vagyok. Alig várom, hogy bemenjek abba a terembe, kapcsolatba kerüljek a zsűrivel, és 100 százalékban megmutassam nekik, hogy ki is Noelia! ”



A 23 éves Voigt a szépségversenyen 50 másik hölgyet utasított maga mögé. A televíziós verseny kezdetén a mezőnyt 20 döntősre szűkítették, majd a fürdőruhás és estélyi ruhás fordulók után tovább csökkentették a mezőnyt és a döntőben mindössze öten maradtak és végül a utah-i hölgy győzött. Az első udvarhölgy a Miss Hawaii, Savannah Gankiewicz lett.

