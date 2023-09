Egy útitáskában magyar emléktárgyakat is eltemettek a hollywoodi legenda mellé, aki mindig büszke volt gyökereire

Tizenhárom éve, 2010. szeptember 29-én hunyt el Tony Curtis hollywoodi színészlegenda. Azt vallotta: élete legjobb pillanatai a nők társaságában teltek – de a legrosszabbak is.

Tony Curtis (születési nevén Schwartz Bernát) 1925. június 3-án született New Yorkban. Apja, Schwartz Manó (Emanuel Schwartz) és édesanyja, Klein Ilona (Helen Schwartz) Mátészalkáról emigráltak New Yorkba.

A jó kiállású sztár tehetségét először A siker édes illata című 1957-ben készült drámában csillogtatta meg.

Ebből az időszakból valók olyan emlékezetes filmjei, mint a Van, aki forrón szereti című vígjáték, amelyben Marilyn Monroe-val és Jack Lemmonnal játszott, A megbilincseltek, amelyért 1959-ben Oscar-díjra jelölték vagy a Spartacus. Ezekben az években nyerte el kétszer is a legkedveltebb férfi filmsztár kategóriában a Golden Globe-díj között adományozott Henrietta-díjat.

1959-ben a Van, aki forrón szereti című vígjáték forgatásán készített felvétel, amelyen Jack Lemmon (j) amerikai színész a film másik két főszereplőjével, Marylin Monroe (k) és Tony Curtis amerikai színészekkel pózol (Fotó: MTI/EPA/AFP)

Híres filmszerepei között emlegették a Houdinit, a Trapézt, A bostoni fojtogatót vagy Az utolsó filmcézárt. Curtis több mint 140 produkcióban szerepelt a kalandfilmektől a romantikus vígjátékokon át a drámákig.

Magyar hangját számos alkalommal a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, Sztankay István (1936–2014) adta, aki Curtis filmjeinek mintegy 70 százalékát szinkronizálta.

A legnagyobb népszerűségnek ezek közül talán a Minden lében két kanál (The Persuaders) című angol televíziós krimivígjáték-sorozat örvendett, amely 1971-1972-ben készült.

Sztankay kétszer személyesen is találkozott Curtisszel, először 2003 októberében, majd hat évvel később is, amikor mindketten részt vettek a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon tartott sajtótájékoztatón.

Budapest, 2009. április 25. Tony Curtis magyar származású amerikai filmszínész beszél a XVI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon önéletrajzi könyvének, a Hollywood hercegének bemutatóján és dedikálásán, a Millenárison (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Budapest, 2009. április 22. Tony Curtis magyar származású amerikai filmszínész Young blue eyes (Fiatal kék szemek) című alkotása látható a filmszínész festményeiből nyílt kiállításon a Virág Judit Galériában (Fotó: MTI/Kollányi Péter)

Budapest, 2009. április 22. Shell Oil című alkotása látható a filmszínész festményeiből nyílt kiállításon a Virág Judit Galériában (Fotó: MTI/Kollányi Péter)

Tony Curtis többször is járt Magyarországon, egy ízben Mátészalkára is ellátogatott, büszke volt származására. A filmsztárt 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. 2008-ban azzal keltett feltűnést, hogy elvállalta a Magyar Turizmus Zrt. hazánkat népszerűsítő, az amerikai piacra szánt reklámfilmjeinek főszerepét. Utoljára 2009 áprilisában járt Magyarországon, amikor a könyvfesztiválon bemutatta Hollywood hercege című önéletrajzi könyvét és festményeit.

Hollywood egyik legmegnyerőbb férfisztárja hatszor nősült, utolsó felesége egy nála 46 évvel fiatalabb női zsoké volt, hat gyermeke közül Jamie Lee Curtis saját jogán is híres színésznő lett. „Alapvető életfelfogásom a humor, képtelen vagyok haraggal vagy komolysággal szemlélni az életet” – mondta Curtis, aki azt is vallotta: élete legjobb pillanatai a nők társaságában teltek – de a legrosszabbak is.

Pályája csúcsán, 1952-ben Hollywood egyik ikonja volt (Fotó: John Kobal Foundation/Getty Images)

Curtis 1998-ban életre hívta az Emmanuel Alapítványt, melynek tiszteletbeli elnöke lett. Ez a szervezet magyarországi zsinagógák és zsidó temetők helyreállítását és megőrzését tűzte ki célul.

85 éves korában hunyt el nevadai otthonában, a hollywoodi legenda mellé egy útitáskában magyar emléktárgyakat is eltemettek.

„Mindig, egészen a végig azon törte a fejét, hogy hogyan szerezze vissza a jogosítványát” – mondta a búcsúztatáson Jill Vandenberg-Curtis, aki utolsó, hatodik feleségeként 16 évig élt együtt vele. Az özvegy elárulta, hogy Tony Curtist autóskesztyűben, fehér pulóverben és kedvenc Armani sáljában temették el. Utolsó útjára magával vitt egy utazótáskát, amelybe egyebek mellett három magyar emléktárgyat is elcsomagoltak: egyet a Dohány utcai zsinagógából, egyet édesapja szabószerszámai közül és a magyar kormánykitüntetését. Az özvegy elmondta, hogy Tony Curtis büszke volt magyar származására.

Kiemelt kép forrása: John Kobal Foundation/Getty Images