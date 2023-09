Elhunyt Sir Michael Gambon, a Harry Potter-filmek Dumbledore-ja

A gyászhírt a család jelentette be. A színész tüdőgyulladással került kórházba, ahol békésen, családja körében távozott.

Sir Michael Gambon dies aged 82: Family says the legendary actor passed away peacefully in hospital https://t.co/mimdOzF3Vr pic.twitter.com/76Cy3fmOad

