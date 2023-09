Bruce Willis talán fel sem fogja, mi történik vele – könnyeivel küszködve vallott állapotáról a felesége

A 45 éves Emma Heming a Today hétfői adásában Hoda Kotbnak adott tájékoztatást Bruce Willis állapotáról.

Amikor a műsorvezető megkérdezte, hogy jelenleg hogy érzi magát Bruce, Emma vett egy mély levegőt, és így válaszolt: „Azt tanulom, hogy a demencia nehéz. Nehéz a diagnosztizált személynek, és nehéz a családnak is. És ez nincs másképp Bruce-szal, velem, de a lányaimmal sem.”

A férje gondozásával járó nehézségek ellenére azonban a sztárfeleség szerint a diagnózis megkönnyítette az egész család életét. Mint mondta, egyszerre volt átok és áldás is, de legalább megértette, mi történik, és el tudta fogadni a tényeket.

A Die Hard sztárjának családja februárban bejelentette, hogy Bruce-nál frontotemporális demenciát diagnosztizáltak az orvosok, körülbelül egy évvel azután, hogy a filmcsillag az afázia miatt visszavonult a színészettől.

“Dementia is hard,” Heming Willis said on TODAY. “It’s hard on the person diagnosed, it’s also hard on the family. And that is no different for Bruce, or myself, or our girls. When they say this is a family disease, it really is.” https://t.co/y60PmnvbB0

