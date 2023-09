Randira hívta Taylor Swiftet, milliók várták, megjelenik-e

Nagyon úgy tűnik, hogy nem csak a szokásos bulvárpletyka volt Taylor Swift és Travis Kelce amerikai futballjátékos románca.

Vasárnap ugyanis nem máshol tűnt fel az énekesnő, mint a Kansas City Chief és Chicago Bears összecsapásán az Arrowhead Stadionban. Ez persze nem perdöntő, az azonban árulkodó, hogy a popcsillag Travis édesanya, Donna Kelce mellett szurkolt a csapatnak a VIP lelátóról.

A helyszínen készült felvételek szerint Taylor és Donnan remekül kijöttek egymással, Taylor pedig olyan lelkesen ujjongott akárhányszor pontot szerzett a Chiefs csapa, amit nehéz lenne félreértelmezni.

Taylor Swift and Travis Kelce look cozy leaving Chiefs game together in first joint sighting https://t.co/lnET9TwVNf pic.twitter.com/h9IUPhu0lP

— Page Six (@PageSix) September 25, 2023