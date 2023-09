Bejelentették a 2024-es Super Bowl sztárfellépőjét

A 2024-es Super Bowl félidei show-jának a sztárfellépője Usher lesz Las Vegasban.

Az NFL, az Apple Music és a Roc Nation vasárnap erősítette meg a hírt a közösségi médián keresztül, hogy a profi amerikaifutball-liga (NFL) 2024-es nagydöntőjének sztárfellépője Usher lesz – írja a Paige Six.

„Életre szóló megtiszteltetés, hogy végre kipipálhatok egy Super Bowl fellépést a bakancslistámról” – írta Usher a közleményben.

„Alig várom, hogy egy olyan show-t nyújtsak a világnak, amilyet még nem láttak tőlem.”

Usher másodszor lép fel a Super Bowlon. A nyolcszoros Grammy-díjas énekes 2011-ben a Black Eyed Peas Super Bowl XLV félidei műsorának vendége volt. A zenész olyan dalokkal várt ismertté, mint a You Make Me Wanna, a U Got It Bad és a Yeah! – kiadója szerint világszerte több mint 65 millió lemezt adott el.