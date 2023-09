Anne Hathaway elárulta letaglózó szépségének a titkát

Anne Hathaway ragyogott. Szó szerint. Aranyszínű ruhában és Hamupipőke-szerű Bulgari ékszerekben tündökölt, amikor belépett a The Sky Lounge-ba a New York-i Virgin Hotelbe, hogy megünnepelje együttműködését a Shiseido japán márkával. Híres mosolya valahogy még magával ragadóbb volt élőben, mint a képernyőn.

Anne Hathaway Spills Beauty Secrets and Speaks Out Against Obsession with Aging in Revealing Interview https://t.co/hiom3XeRL6

— People (@people) September 20, 2023