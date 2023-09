Súlyos betegsége miatt újra tanul járni a világhírű énekes

Az indie énekes-dalszerzőt egy ritka autoimmun betegséggel, Guillain–Barré-szindrómával diagnosztizálták.

Sufjan Stevens amerikai énekes, akit 2018-ban Oscar-díjra jelöltek Mystery of Love című daláért, most a Twitteren jelentette be rajongóinak, hogy súlyos betegsége miatt már járni sem tud.

Indie folk singer Sufjan Stevens reveals he has Guillain-Barré Syndrome, is learning how to walk again https://t.co/SdKx3Mqn1K pic.twitter.com/guHOZApuRU — New York Post (@nypost) September 21, 2023

„A múlt hónapban egy reggel felébredtem, és nem tudtam járni. A kezeim, a karjaim és a lábaim zsibbadtak és bizsergettek, nem volt erőm. Nem éreztem őket, teljesen mozgásképtelen voltam. A bátyám vitt el a sürgősségire, és egy sor vizsgálat után kiderült, hogy egy Guillain–Barré-szindróma nevű, ritka autoimmun betegségem van”

– magyarázta Stevens a rajongóinak eltűnésének okát.

Az énekes elmondta, hogy a betegség kezelhető immunhemoglobin-infúziók beadásával, ami egy ötnapos kúra.

„Nagyon ijesztően hangzik, és az is volt, de működött. Körülbelül két hetet töltöttem az ágyhoz kötve, miközben az az orvosaim mindent megtettek, hogy életben tartsanak és stabilizálják az állapotomat. Az életemet köszönhetem nekik.”

Sufjant szeptember 8-án átszállították egy rehabilitációs központba, ahol intenzív fizikoterápia és foglalkozásterápia segítségével tanul újra járni.

„Ez egy lassú folyamat, de azt mondják, hogy meg fogok gyógyulni, csak sok idő, türelem és kemény munka kell hozzá A legtöbb GBS-es ember egy éven belül megtanul újra magától járni, úgyhogy bizakodó vagyok” – írta Stevens.

