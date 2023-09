Ő Tom Cruise és Nicole Kidman ritkán látott lánya

Bella ritkán mutatkozik a közösségi médiában, de most kivételt tett.

Isabella Cruise, aki Tom Cruise és Nicole Kidman örökbe fogadott lánya, tinikora óta kerülte a szülei körüli felhajtást, nem kért a csillogásból. Ez volt az indoka akkor is, amikor híres szüleit nem hívta meg 2016-ban esküvőjére, amikor kimondta az igent az IT-szakember, Max Parkernek.

Tom Cruise and Nicole Kidman’s adopted daughter, Bella, shares rare photo of herself https://t.co/fXRNjV7Wnt pic.twitter.com/DLPVtX7F4M — Page Six (@PageSix) September 20, 2023

„Micsoda nyár” – írta a fotója mellé a most 30 éves Bella.

Isabella azóta átértékelte a nyilvánosság erejét, amire szüksége is volt épülőfélben lévő karrierje érdekében. A sztárcsemete művésznek állt, foglalkozik divattervezéssel és festészettel is. Több saját kollekciója és kiállítása is volt már.

„Nagyon izgalmas, ez egy csodás lehetőség arra, hogy kifejezd önmagad, Bella pedig mindig is gyönyörűen rajzolt” – nyilatkozta Nicole Kidman a lányáról az Entertainment Tonightnak.

A 61 éves Tom Cruise és az 56 éves Kidman Bellán kívül egy fiút is örökbe fogadott, Connor most 28 éves. Az egykori sztárpár 2001-ben vált el.