Kiderült, mi okozta az Eufória fiatal sztárjának halálát

Angus Cloud a halottkém jelentése szerint, fentanil, kokain, metamfetamin, benzodiazepin és más kábítószerek együttes hatása miatt hunyt el, a halál okát véletlen túladagolásnak minősítették.

'Euphoria' star Angus Cloud's cause of death has been revealed. https://t.co/mCuPjCbAmV

— TMZ (@TMZ) September 22, 2023