Elhunyt a legendás operaénekes

Meghalt Stephen Gould tenorista, aki a hónap elején jelentette be, hogy gyógyíthatatlan epevezetékrákot diagnosztizáltak nála. Az operaénekes 61 éves volt.

Opera singer Tenor Stephen Gould dies at age 61 weeks after announcing diagnosis of incurable bile duct cancer

