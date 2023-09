Ennyi marad Hugh Jackman százmilliárdos vagyonából a válás után

Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness békés válás előtt áll, amely nagyrészt a komoly vagyonuk felosztását jelenti majd.

How Hugh Jackman and Deborra-Lee Furness are preparing to split their $290M fortune after announcing shock divorce https://t.co/RPyJAeiFJp pic.twitter.com/ui0k03dWYY

— Daily Mail US (@DailyMail) September 21, 2023