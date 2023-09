Egyszerre tíz plasztikai műtéten esett át a színésznő, kis híján belehalt

A most 37 éves valóságshow-sztár, Heidi Montag egy friss interjúban kendőzetlenül mesélt a traumáról, ami 2009-ben érte. Több mint egy évtizeddel a kis híján végzetes beavatkozások után, Heidi elmondta, hogy akkoriban nem volt felkészülve a drámai felépülési folyamatra, ugyanis szerinte félrevezették azzal kapcsolatban, hogy mire is számíthat.

Heidi Montag felt misled about what to expect when she underwent 10 plastic surgeries at oncehttps://t.co/5PFEW090Ut

— JustJared.com (@JustJared) September 19, 2023