Nagymama lett 40 évesen a népszerű sorozat színésznője

Az Orange Is The New Black sztárja, a negyven éves Dascha Polanco hamarosan nagymama lesz.

A többszörös Emmy-díjas drámasorozat színésznője nemrég bejelentette, hogy 23 éves lánya, Dasany Gonzalez első gyermekét várja. A bejegyzés megtekintése az Instagramon DASCHA POLANCO (@sheisdash) által megosztott bejegyzés „Nemsokára nagymama leszek" – írta az Instagramra feltöltött fotó mellé Dascha. A kommentek között a sorozat több színésznője is sietett, hogy gratulációját fejezze ki. „Gratulálok mindkettőtöknek! Annyira izgalmas!" – írta Uzo Aduba. Az Orange Is The New Black sztárja mindössze 17 éves volt, amikor megszületett lánya, Dasany, akit a színésznő édesanya segített felnevelni. Dascha 25 évesen hozta világra második gyermekét, fiát, Aryamot.