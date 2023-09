Könnyekben tört ki az egykori szupermodell kettős masztektómiája és elrontott plasztikája után

Az 58 éves szupermodell a londoni divathéten ünnepelte első könyvét Steven Meisel fotóssal. Linda könnyekben tört ki, amikor rajongói hatalmas ovációval köszöntötték, alig egy héttel azután, hogy egy interjúban elárulta: kiújult mellrákja miatt kettős masztektómián esett át.

Linda Evangelista breaks down in tears as fans greet her at her book signing – after her double mastectomy and botched cosmetic surgery revelations https://t.co/XU2KGThCia

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 17, 2023