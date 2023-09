Kiderült, mi okozta a Briliáns elmék színészének halálát

Váratlanul elhunyt Billy Miller színész és szappanopera-sztár. A 43 éves férfi, akit leginkább a Nyughatatlan fiatalok és a General Hospital című sorozatokból lehetett ismerni, múlt pénteken hunyt el texasi otthonában. A színész édesanyja egy szívszorító posztban árulta el, hogy fia öngyilkosságot követett el.

Late soap opera actor Billy Miller’s mother has confirmed his cause of death in an emotional statement https://t.co/P9CvZufMsc

— JustJared.com (@JustJared) September 19, 2023