Súlyos állapotban került kórházba a Sum 41 frontembere

A Sum 41 frontemberét, Deryck Whibley-t kiengedték a kórházból, ahol tüdőgyulladással kezelték. A zenész állapota annyira súlyos volt, hogy felesége kénytelen volt mentőt hívni.

Sum 41 frontman Deryck Whibley has been discharged from the hospital after he was admitted for pneumonia. https://t.co/jrcIYia9fs

