Negyvenhárom éves korában elhunyt a Briliáns elmék színésze

Váratlanul elhunyt Billy Miller színész és szappanopera-sztár. A 43 éves férfi, akit leginkább a Nyughatatlan fiatalok és a General Hospital című sorozatokból lehetett ismerni, múlt pénteken hunyt el texasi otthonában – erősítette meg a színész képviselője.

Billy Miller, 'The Young and the Restless' and 'General Hospital' Actor, Dies at 43 https://t.co/JlDUkmD8Xj

— Variety (@Variety) September 17, 2023